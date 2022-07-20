SANA: Сирия применила зеркальные санкции с Украиной и разорвала дипломатические отношения

По сообщению информационного агентства SANA, Сирия прекратила все дипломатические отношения с Украиной в ответ на аналогичные действия со стороны официального Киева.

В Дамаске считают, что Украина фактически разорвала отношения с Сирией еще в 2018 году, когда решила отказать в продлении дипломатических виз сирийских сотрудников дипломатической миссии.

Исходя из принципов взаимности, Сирия решила разорвать дипломатические отношения с Украиной.

Представители сирийской политики отмечают, что в следствии шага, который Киев принял в 2018 году, дипломаты Сирии не смогли выполнять свою работу, а деятельность посольства в Украине была приостановлена «из-за враждебной позиции украинского правительства и их слепого повиновения политике США и Запада по отношению к Сирии».

Ранее официальный Дамаск признал независимость Донецкой и Луганской народных республик.

На следующий день украинское внешнеполитическое ведомство заявило о разрыве дипломатических отношений с Сирией, однако с сохранением консульских отношений.

В МИД Украины подчеркнули, что рассматривают решение Дамаска в признании ДНР и ЛНР, как недружественный шаг, а также посягательство на территориальную целостность страны.

Киев также намерен ввести торговое эмбарго для физических и юридических лиц Сирии.