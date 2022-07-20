Авторитетное немецкое издание Die Welt сообщает, что канцлер ФРГ Олаф Шольц нарушил обещание в поддержки киевского режима, которое давал лично президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Ранее Шольц неоднократно подтверждал готовность Германии помогать Украине до тех пор, «пока Киев нуждается в экономической, военной и гуманитарной поддержке». Тем не менее, в последнее время ФРГ отправляет в Украину только рации, ручные гранаты и комплектующие к пулеметам.

Die Welt утверждает, что несмотря на поставки семи грубить, пяти тысяч шлемов и оборудования для защиты от БПЛА на бумаге, на самом деле Германия их так и не поставила Украине. Кроме того, ВСУ также не получили и комплектующие для ремонта автомобилей и боевых машин.

В статье издания напоминают, что Шольц также пообещал поддержать решение ЕС выделения транша Украине в размере 500 миллионов евро, однако Бундестаг не выражает уверенность в правильности такого решения. То есть, партия Шольца фактически сама блокирует помощь Украине.

Ранее депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре прямо заявил, что правительство канцлера ФРГ Олафа Шольца некомпетентно и страдает от «новой идеологии». Политик считает, что доказательством его слов являются санкции против России, которые вредят в первую очередь не российскому правительству, а самой Германии.