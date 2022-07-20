Телеканал NRK: бедственное положение украинцев в Норвегии заставляет думать о занятии проституцией

Норвежский телеканал NRK выпустил сюжет, в котором показал бедственное положение украинских беженцев. В сюжете говориться, что они выстраиваются за едой и задумываются о проституции.

Большая часть беженцев из Украины в городе Ставангер, вынуждены обращаться за продовольственной бесплатной помощью, так как не могут «свести концы с концами» и находятся в крайне бедственном положении.

В сюжете NRK отмечают, что правительственной финансовой помощи абсолютно недостаточно. Ее не хватает не только на качественные продукты, но и на банальные средства гигиены.

Журналисты утверждают, что проводили свои опросы среди украинских беженцев. Многие женщины заявляют, что всерьез думают о занятии проституцией, чтобы выжить и заработать денег на нормальное существование. Некоторые из них прямо говорят, что в Украине они находились в менее бедственном положении, чем в Норвегии.

При этом Норвегию никак нельзя назвать страной с массовым прибытием украинских беженцев. Так, только в одну Румынию за минувшие сутки прибыло более 12 тысяч человек. В стране также организована бесплатная раздача еды для нуждающихся, которая проходит каждый четверг.