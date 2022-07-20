Политолог Осаки: Япония считает США виновной в проблемах Восточной Европы

Известный японский политолог Ивао Осаки заявил, что его страна практически прямо возлагает ответственность за проблемы и нестабильность в Восточной Европе на США.

Ивао Осаки отметил, что именно США превратили Украину в оплот западных сил прямо на границе с Россией. По мнению политолога, у российского президента не было другого выбора, кроме как начать специальную военную операцию в Украине.

При этом официальная риторика властей Японии будет на стороне США и ЕС, так как они даже не косвенно, а прямо зависят от их решений как в геополитическом плане, так и энергетическом.

Политолог указывает на то, что официальный Вашингтон буквально одержим вступлением Украины в НАТО, поставляет самое современное вооружение, выделяет финансирование, занимается подготовкой украинских военных. Кроме того, вынуждает президента Украины Владимира Зеленского прямо или косвенно нарушать Минские соглашения, основная цель которых — урегулирования конфликта на территории Донбасса.

Осаки заключил, что российское правительство расценило действия США как угрозу. При этом именно американское правительство продолжает игнорировать международное право и применять статус-кво ко всему миру. Особенно, когда речь идет о регионах, политика которых ему не нравится.