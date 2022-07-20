Die Welt: жители Германии требуют немедленного запуска «Северного потока-2»

Авторитетное немецкое издание Die Welt сообщает, что после слов президента России Владимира Путина о заморозке трубопровода по решению властей ФРГ, жители Германии требуют его немедленного запуска.

Немцы требуют от властей энергетической безопасности страны, которая возможна только при поставках газа по трубопроводу «Северный поток-2». Ранее российский лидер прямо заявил, что запуск трубопровода был заморожен по инициативе немецких властей, а Россия — готова к поставкам по нему в любой момент.

Читатели издания Die Welt пишут гневные комментарии под статьей с выступлением Путина. Одни говорят об обязанности «Газпрома» запустить «Северный поток-2» после получения турбины, другие — о прямой угрозе энергетической безопасности страны без запуска трубопровода по вине немецкого правительства.

Многие указывают на то, что фактически нет никакой разницы, какой трубопровод используется «Северный поток-1» или «Северный поток-2». При этом, для первого турбина еще не получена, а в скором времени он уходит на плановое техническое обслуживание, однако альтернативы нет — второй трубопровод заморожен.

«Северный поток-2» — это газопровод, протяженностью более 1,2 тысячи километров между Россией и Германией. Он проходит по дну Балтийского моря и должен был быть запущен в конце декабря 2021 года. Однако после начала спецоперации России в Украине, немецкая сторона заморозила процедуры, связанные с проектом. Без сертификации запуск трубопровода невозможен.