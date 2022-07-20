«Газпром» не может поставить оборудование для «Северного потока»
Представители государственной корпорации «Газпром» заявили о невозможности поставить оборудование для «Северного потока», так как отсутствуют документы для получения поставки.
Российский газовый поставщик утверждает, что документы, которые помогут поставить оборудование для «Северного потока» не получены. Они необходимы для начала прокачки газа по трубопроводу. При этом, «Газпром» подчеркивает, что ранее неоднократно запрашивал бумаги.
Документы должна предоставить компания Siemens, которая производила ремонт и обслуживание турбин. Оборудование должно быть установлено на двигатель для КС «Портовая». Оно долго не могло попасть в Россию из Канады ввиду санкционных западных ограничений.
В «Газпром» пояснили, что вновь запросили документы у компании Siemens, а также обратили внимание на то, что гарантированный возврат оборудования и ремонт иных турбин «напрямую влияют на безопасную эксплуатацию российских газопроводов».
Напомним, о проблемах с турбиной, которая застряла в Канаде из-за санкций, «Газпром» сообщил в середине июня. После чего прокачка газа в Европу была сокращена до минимума. В июле Германия сообщила, что договорилась с Канадой сделать исключение, а оборудование находится на пути в Европу. При этом с 21 июня 2022 года, независимо от того, получит ли Россия оборудование, «Северный поток» уйдет на плановое обслуживание.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
-
-
-
Украинская певица кидала камни в русских на автопробеге в поддержку спецоперации, который состоялся на Кипре
Исполнительница из Украины Юлия Думанская попала на автопробег в защиту спецоперации, который проходил на Кипре. Артистка кидала камни в русских, испытывая при этом большое удовольствие.Подробнее...
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
NRK: беженцы из Украины в Норвегии просят еду и думают о проституции
Лавров рассказал о том, какую роковую ошибку совершила Нетребко
Reuters: Евросоюз планирует вывести из под введенных санкций активы российских банков
Bloomberg: Турция откажется от доллара при расчете за энергоресурсы
Госдеп США угрожает Китаю последствиями за любую помощь России