Минобороны РФ: российская армия уничтожила пусковую установку комплекса Harpoon под Одессой

Генерал-лейтенант РФ Игорь Конашенков сообщил об уничтожении росийскими солдатами американской пусковой установки комплекса Harpoon в Одесской области.

В среду, 20 июля 2022 года, официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков в ходе утреннего брифинга сообщил об уничтожении поставленной Соединёнными Штатами для ВСУ пусковой установки комплекса Harpoon в селе Усатово Одесской области.

Конашенков уточнил, что вражеская украинская установка для запуска американских противокорабельных ракет Harpoon под Одессой была ликвидирована бойцами воздушно-космических сил России посредством нанесения высокоточного удара.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

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