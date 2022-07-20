Минобороны РФ: российская армия уничтожила пусковую установку комплекса Harpoon под Одессой

Генерал-лейтенант РФ Игорь Конашенков сообщил об уничтожении росийскими солдатами американской пусковой установки комплекса Harpoon в Одесской области.

В среду, 20 июля 2022 года, официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков в ходе утреннего брифинга сообщил об уничтожении поставленной Соединёнными Штатами для ВСУ пусковой установки комплекса Harpoon в селе Усатово Одесской области.

Конашенков уточнил, что вражеская украинская установка для запуска американских противокорабельных ракет Harpoon под Одессой была ликвидирована бойцами воздушно-космических сил России посредством нанесения высокоточного удара.