Медведев назвал 11 российских грехов по мнению Запада

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев перечислил 11 грехов, в которых западные страны обвиняют российскую сторону — от роста цен до аномальной жары.

Дмитрий Медведев заявил, что Запад взял в моду обвинять Россию буквально во всех грехах. При этом среди них есть те, которые никак не могут быть связаны с российской стороной. Так, по мнению Медведева, Запад обвиняет Россию в росте цен на продовольствие, топливо, аномальной жаре, поведении президента США Байдена, исчезновении динозавров.

Медведев указал на то, что Россия не может быть виновата в подорожании топлива на всех бензоколонках США и их союзников. По его словам, в росте цен на продовольствие виноват сам Запад, который вводит экономические ограничения мешая отлаженной логистике.

Заместитель председателя российского Совбеза также заявил, что это против России вводят «адские санкции», но почему-то они бьют по «беззащитным европейским компаниям». Кроме того, правительства западных стран уходит одно за другим не справляясь с предвыборными обещаниями.

Он также напомнил, что Великобритания теряет Северную Ирландию, в чем скорее всего снова обвинят Россию. При этом очевидно, что в европейской цивилизованной стране прошлый референдум по выходу Северной Ирландии из состава королевства был проведен с нарушениями, поэтому ирландцы требуют нового, а правительство на это не идет, осознавая последствия.