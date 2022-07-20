Путин назвал безумием призывы Евросоюза экономить воду, чтобы рассердить его
Путин прокомментировал призывы лидеров стран-участниц ЕС к европейцам касательно экономии воды и электричества.
В среду, 20 июля 2022 года, президент России Владимир Путин во время заседания форума «Сильные идеи нового времени» в Москве высказал своё мнения касательно решения Евросоюза об экономии за счёт отказа своих граждан от физиологических потребностей.
Путин заявляет, что призывы лидеров ЕС к максимальной экономии воды, чтобы разозлить российского лидера являются очередным сумасшествием европейских политиков, которые из-за своих политических игр ухудшают качество жизни мирного населения стран Европейского союза.
Опубликовано: Диана Мудреченко
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Захарова: санкции США укрепили решимость РФ присоединить к себе часть Украины
История с бойкотом ипотечных выплат в Китае получила неожиданное продолжение
Politico: Зеленский боится применения Россией тактики «генерала Мороза»
НАСА сообщает, что телескоп Уэбба серьезно поврежден микрометеороидом
Reuters: Евросоюз планирует вывести из под введенных санкций активы российских банков