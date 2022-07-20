Путин назвал безумием призывы Евросоюза экономить воду, чтобы рассердить его

Путин прокомментировал призывы лидеров стран-участниц ЕС к европейцам касательно экономии воды и электричества.

В среду, 20 июля 2022 года, президент России Владимир Путин во время заседания форума «Сильные идеи нового времени» в Москве высказал своё мнения касательно решения Евросоюза об экономии за счёт отказа своих граждан от физиологических потребностей.

Путин заявляет, что призывы лидеров ЕС к максимальной экономии воды, чтобы разозлить российского лидера являются очередным сумасшествием европейских политиков, которые из-за своих политических игр ухудшают качество жизни мирного населения стран Европейского союза.