Солдаты ВСУ обстреляли села Белгородской области, есть погибший

В результате обстрела украинской стороной российских сёл Нехотеевка и Журавлёвки погиб один мирный житель.

20 июля губернатор Белгородской области России Вячеслав Гладков, в своём Telegram-канале сообщил подписчикам, что украинские солдаты выпустили пять снарядов по сёлам Нехотеевка и Журавлёвка на Белгородчине.

Гладков отметил, что в результате обстрела в российском хуторе Нехотеевка был нанесён ущерб гражданской инфраструктуре и домам местных жителей, также от полученных травм скончался один мужчина на 65 году жизни.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

{[{ article.headline1 }]}

Фото статьи
{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:
 

 

 