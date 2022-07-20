Солдаты ВСУ обстреляли села Белгородской области, есть погибший
В результате обстрела украинской стороной российских сёл Нехотеевка и Журавлёвки погиб один мирный житель.
20 июля губернатор Белгородской области России Вячеслав Гладков, в своём Telegram-канале сообщил подписчикам, что украинские солдаты выпустили пять снарядов по сёлам Нехотеевка и Журавлёвка на Белгородчине.
Гладков отметил, что в результате обстрела в российском хуторе Нехотеевка был нанесён ущерб гражданской инфраструктуре и домам местных жителей, также от полученных травм скончался один мужчина на 65 году жизни.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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