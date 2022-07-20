В Китае подтвержден случай заражения бубонной чумой

В северо-западной части Китая в городе Иньчуань выявлен случай заражения бубонной чумой. В связи с этим введен повышенный уровень реагирования на эпидемиологическую угрозу.

По информации агентства «Синьхуа», заболевание обнаружено у 45-летнего мужчины из Шанхая. Он занимается скотоводством и недавно вернулся из региона Внутренняя Монголия на севере страны.

У мужчины появились симптомы в виде лихорадки, усталости и потери сознания, после чего он обратился к врачу. Диагноз был поставлен только через 6 дней.

Случаи бубонной чумы встречаются очень редко, в основном их выявляют в Китае. В 2020 году во Внутренней Монголии было зафиксировано два случая, в 2019 – четыре.

Бубонная чума до изобретения антибиотиков неизменно приводила к смерти. Сейчас ее успешно лечат, а исключением запущенных стадий.

В 2010-2015 годах в мире было зафиксировано 3248 случаев чумы, из которых 584 закончились летальным исходом.

Переносчиками чумы являются блохи, живущие в шерсти грызунов. Заболевание передается человеку при укусе инфицированными блохами.

Симптомы обычно проявляются со второго по шестой день после заражения. Явным признаком болезни является увеличение лимфатических узлов.