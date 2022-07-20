Обстрел ВСУ села Нехотеевка в Белгородской области привёл к гибели человека

Украинские войска обстреляли деревню Нехотеевка в Белгородской области, убив человека.

20 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что вооружённые силы Украины обстреляли приграничные российские деревни Нехотеевка и Журавлёвка. Гладков утверждает, что ВСУ выпустили не менее пяти боеприпасов по российским сёлам.

По итогам обстрелов стало известно, что в обеих деревнях зафиксированы повреждения жилых частных домов. Также в Нехотеевке в результате удара ВСУ скончался местный житель 1958 года рождения.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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