Обстрел ВСУ села Нехотеевка в Белгородской области привёл к гибели человека
Украинские войска обстреляли деревню Нехотеевка в Белгородской области, убив человека.
20 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что вооружённые силы Украины обстреляли приграничные российские деревни Нехотеевка и Журавлёвка. Гладков утверждает, что ВСУ выпустили не менее пяти боеприпасов по российским сёлам.
По итогам обстрелов стало известно, что в обеих деревнях зафиксированы повреждения жилых частных домов. Также в Нехотеевке в результате удара ВСУ скончался местный житель 1958 года рождения.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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