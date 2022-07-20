Пентагон: Украина вошла в решающий этап конфликта с Россией

Шеф Пентагона Ллойд Остин утверждает, что украинские войска находятся на финальном этапе конфликта с российской армией.

Вечером 20 июля глава американского оборонного ведомства "Пентагон" Ллойд Остин сообщил, что Украина входит в решающий этап конфликта с Россией, по итогам которого станет известно, чем завершатся военная спецоперация РФ. По этой причине Остин поручил США и их странам-сателлитам нарастить военную поддержку Киева, которая обязана быть беспромедлительной.

При этом Ллойд Остин подчеркнул заслуги Соединённых Штатов, отметив, что американская помощь Украине меняет положение дел на поле боя.