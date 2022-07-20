Дроны-камикадзе ВСУ ранили 11 сотрудников Запорожской АЭС в Энергодаре

Украинские дроны совершили атаку на Запорожскую АЭС в Энергодаре, что привело к ранениям работников станции.

20 июля армия Украины совершила нападение на Запорожскую атомную электростанцию в городе Энергодар, применив четыре дрона-камикадзе американского производства. По итогам атаки ВСУ стало известно, что украинские беспилотники ранили одиннадцать сотрудников АЭС, четверо из которых находятся в крайне тяжёлом состоянии.

Примечательно, что после нападения армии Украины на ЭАС в Энергодаре радиационный фон на объекте продолжает оставаться в норме. Напомним, что Запорожская ЭАС является самым крупным атомным объектом в Европе.