Дроны-камикадзе ВСУ ранили 11 сотрудников Запорожской АЭС в Энергодаре
Украинские дроны совершили атаку на Запорожскую АЭС в Энергодаре, что привело к ранениям работников станции.
20 июля армия Украины совершила нападение на Запорожскую атомную электростанцию в городе Энергодар, применив четыре дрона-камикадзе американского производства. По итогам атаки ВСУ стало известно, что украинские беспилотники ранили одиннадцать сотрудников АЭС, четверо из которых находятся в крайне тяжёлом состоянии.
Примечательно, что после нападения армии Украины на ЭАС в Энергодаре радиационный фон на объекте продолжает оставаться в норме. Напомним, что Запорожская ЭАС является самым крупным атомным объектом в Европе.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Постпреды Евросоюза утвердили седьмой пакет санкций против России
Дроны-камикадзе ВСУ ранили 11 сотрудников Запорожской АЭС в Энергодаре
Захарова: санкции США укрепили решимость РФ присоединить к себе часть Украины
Европейский союз утвердил седьмой пакет санкций против России
NRK: беженцы из Украины в Норвегии просят еду и думают о проституции