В ООН прокомментировали обстрел Запорожской АЭС украинской стороной

Зампред генсека ООН Фархан Хак не смог дать вразумительный ответ на вопрос об атаке ВСУ беспилотниками-камикадзе Запорожской АЭС.

В среду, 20 июля 2022 года, зместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хан во время брифинга попытался ответить на вопрос об обстреле украинскими военными Запорожской АЭС.

Хан опешил после заданного ему неудобного вопроса на мероприятии и заявил, что Организация Объединённых Наций не получила официальной информации от представителей киевского режима, поэтому не может сделать никакого официального заявления касательно случившегося в Энергодаре.