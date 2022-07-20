Томас-Гринфилд: США не стыдно за большие долги перед ООН

Постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд утверждает, что правительство американского государства утратило возможность влиять на политику, проводимую Организацией Объединённых наций.

20 июля постпред Соединённых Штатов при ООН Линда Томас-Гринфилд выступила на заседании Сената Конгресса США, где сообщила, что Вашингтон потерял возможность оказывать давление на политиков из Организации объединённых наций, поскольку американское государство имеет крупные долги перед организацией.

При этом Томас-Гринфилд признала, что ООН постоянно пытается стыдить политиков из США за большие долги, однако в Вашингтоне никому не стыдно.