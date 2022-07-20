В польских магазинах введены ограничения на продажу сахара

Марцин Хадай, менеджер по корпоративным коммуникациям польской сети магазинов Biedronka заявил, что с 20 июля 2022 года вводится ограничение по продаже сахара. Со среды можно купить не более 10 кг продукта в одни руки.

В заявлении, отправленном Interia, Марцин Хадай объясняет, что некоторые из клиентов Biedronka "покупали сахар в нерозничных количествах".

"На основании анализа чеков можно сделать вывод, что покупателями являются предприниматели, а не домашние хозяйства. Это лучшее доказательство привлекательности цены на сахар в сети Biedronka — от 3,49 злотых за кг в текущем предложении", — добавил он.

Представитель сети магазинов уверяет, что целью компании является "обеспечить максимально возможную доступность продукта для всех покупателей".

Interia.pl пишет, что покупатели сети Biedronka обеспокоены пустыми полками в сетевых магазинах в нескольких регионах Польши. В комментариях упоминались Поморье, Мазовше и Лодзь. Сеть уверяла, что все под контролем, но проблема действительно существовала и была вызвана сбоями в цепочке поставок.

Portalspozywczy.pl также сообщил об отсутствии сахара в магазинах. Проблема, однако, заключается не в том, что продукт недоступен. Покупателями сахара, вероятно, являются предприниматели, а не домохозяйства. Паника среди клиентов и чрезмерная покупка продукта также могут быть причиной дефицита.