Слуцкий порекомендовал главе Пентагона заняться подсчётом ошибок США
Глава ЛДПР Леонид Слуцкий посоветовал министру обороны США вернуться в реальный мир и заняться подсчётом ошибок Соединённых Штатов.
20 июля председатель ЛДПР Леонид Слуцкий прокомментировал утверждение главы Министерства обороны США Ллойда Остина о том, что Россия ошибается в своих боевых возможностях.
Российский политик Слуцкий удивился такому заявлению Остина и посоветовал Пентагону наконец-то спуститься с небес на землю и заняться анализом ошибок, которые допустили Соединённые Штаты.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Слуцкий порекомендовал главе Пентагона заняться подсчётом ошибок США
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