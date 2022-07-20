Слуцкий порекомендовал главе Пентагона заняться подсчётом ошибок США

Глава ЛДПР Леонид Слуцкий посоветовал министру обороны США вернуться в реальный мир и заняться подсчётом ошибок Соединённых Штатов.

20 июля председатель ЛДПР Леонид Слуцкий прокомментировал утверждение главы Министерства обороны США Ллойда Остина о том, что Россия ошибается в своих боевых возможностях.

Российский политик Слуцкий удивился такому заявлению Остина и посоветовал Пентагону наконец-то спуститься с небес на землю и заняться анализом ошибок, которые допустили Соединённые Штаты.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

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