Боррель: Европейский союз выделил 500 миллионов евро на поддержку ВСУ

Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, о выделении очередного пакета финансовой помощи украинским военнослужащим.

В среду, 20 июля 2022 года, глава Европейской службы внешних действий Жозеп Боррель в своём аккаунте Twitter заявил о том, что Европейский союз принял решение об очередном оказании помощи киевскому режиму.

Боррель утверждает, что из бюджета Евросоюза на нужды Вооружённых сил Украины будут выделены пятьсот миллионов евро, а так же подчеркнул непоколебимость ЕС в вопросах оказания помощи Украине.