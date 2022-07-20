Боррель: Европейский союз выделил 500 миллионов евро на поддержку ВСУ
Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, о выделении очередного пакета финансовой помощи украинским военнослужащим.
В среду, 20 июля 2022 года, глава Европейской службы внешних действий Жозеп Боррель в своём аккаунте Twitter заявил о том, что Европейский союз принял решение об очередном оказании помощи киевскому режиму.
Боррель утверждает, что из бюджета Евросоюза на нужды Вооружённых сил Украины будут выделены пятьсот миллионов евро, а так же подчеркнул непоколебимость ЕС в вопросах оказания помощи Украине.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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