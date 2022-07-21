Зеленский потерял права на товарные знаки «Сваты» и «Квартал 95»

Российский кандидат юридических наук Борис Башилов утверждает, что Владимир Зеленский утратил права на ряд товарных знаков.

По данным юриста-учёного Бориса Башилова, в 2012 году Владимир Зеленский подавал заявку на регистрацию прав на товарные знаки "Квартал 95", "Сваты" и "Рассмеши комика". Уже в 2019 году украинский президент передал права на данные шоу местной компании "Закупивэльни ришэння".

Борис Башилов утверждает, что поскольку охрана прав Зеленского на данные товарные знаки истекла, любой желающий может подать заявление на их регистрацию в соответствии с требованиями закона.