РИА Новости: армия РФ уничтожает технику ВСУ дронами-камикадзе «Ланцет»

Издание "РИА Новости" рассказало, как российские войска ведут боевые действия против ВСУ с помощью беспилотников "Ланцет".

Журналисты информагентства "РИА Новости" со ссылкой на высокопоставленный источник в Минобороны РФ утверждают, что российская армия на Украине успешно атакует военную технику и личный состав ВСУ с применением дронов-камикадзе "Ланцет" отечественного производства.

По данным "РИА Новости", в целях спецоперации на Украине российские "Ланцеты" были модернизированы: теперь продолжительность их полёта увеличилась на один час, а боевая часть была утяжелена и превышает вес в пять килограмм. В базовой комплектации боевая часть "Ланцета" весит лишь 3 килограмма.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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