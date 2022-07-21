DPA: «Северный поток» поток начал поставлять газ в Германию после перерыва
Издание DPA сообщило о возобновлении поставок газа в Германию по "Северному потоку".
Утром 21 июля немецкая газета DPA сообщила, что после завершения всех плановых работ российской трубопровод "Северный поток" вновь начал поставки газа на территорию Германии. По данным DPA, информацию официально подтверждает регулятор "Северного потока" Nord Stream AG.
Отмечается, что восстановление прокачки газа из России в Германию стало возможно благодаря совместным усилиям правительств ФРГ и Канады, которые договорились с компанией Siemens Energy поставить необходимую для работы газопровода турбину в Россию.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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