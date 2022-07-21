Air Force Magazine: космические войска США и Илон Маск оказывают помощь ВСУ

Издание Air Force Magazine утверждает, что армия Украины получает поддержку от космических войск США и подконтрольных Илону Маску предприятий.

Глава космических войск США Джон Реймонд дал интервью изданию Air Force Magazine, где сообщил, что его ведомство и Илон Маск оказывают помощь вооружённым силам Украины. По словам Реймонда, наибольшую поддержку ВСУ оказывают спутники Маска Starlink.

Джон Реймонд напомнил, что поступившие на Украину спутники Илона Маска снабжают доступом в интернет не только украинский народ, но и украинскую армию в максимально горячих точках, где это нужнее всего.