Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удар по позициям ВСУ, которые ранее стреляли по Херсону.

Замглавы российской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов 21 июля заявил, что прошлой ночью российские силы нанесли удар по группировке ВСУ.

Накануне стало известно, что противоракетная оборона сбила 12 ракет HIMARS, которые могли разрушить антоновский мост через Днепр в Херсоне.

Удар по этой группировке и был нанесен российскими войсками.

В феврале-марте российские вооруженные силы смогли захватить часть Херсонской и Запорожской областей.

Там есть возможность рассчитываться российскими рублями, работают российские телеканалы.