Politico: американский Конгресс готов признать Россию спонсором терроризма

Авторитетное военно-политическое издание Politico сообщило, что Конгресс США предоставил Госсекретарю право вносить те или иные страны в список государств спонсоров терроризма.

Во время телефонного разговора спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и Государственного секретаря США Энтони Блинкена, она прямо сказала, что Госдеп обязан признать Россию страной спонсором терроризма из-за украинского кризиса. Пелоси отметила, что если Госдеп не готов это сделать, то в дело вмешается американский законодательный орган.

Несмотря на отсутствие секретности телефонного разговора, представители Пелоси и Блинкена отказались комментировать данную информацию. При этом, они не опровергли информацию о том, что такой разговор между спикером представителей Конгресса и Государственным секретарем действительно состоялся.

Фактически Конгресс может принять закон, признающий Россию спонсором терроризма самостоятельно, так как никаких юридических причин для отсутствия такой возможности нет. При этом Конгресс решил переложить эту ответственность на Государственный департамент США, просто внеся поправки в действующее законодательство.

В Politico отмечают, что Государственный департамент США «не горит желанием относить Россию к списку стран-террористов» и долгое время «показывает свой скептицизм по этому поводу». На данный момент в американском списке стран спонсоров терроризма состоят Иран, Куба, Сирия и Северная Корея.