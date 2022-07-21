Российские снайперы впервые применили в Украине самую дальнобойную винтовку в мире «Сумрак»

Источники в силовых структурах сообщили, что самая дальнобойная снайперская винтовка в мире СВЛК-14С «Сумрак» впервые использовалась российской армией под Харьковом и Киевом.

Отмечается, что винтовка СВЛК-14С «Сумрак» может использоваться «не при любых обстоятельствах».

Не всегда местность подходит для нормальной работы снайперов на большие расстояния, поэтому чаще используются «классические» винтовки вроде СВД и «Винтореза».

СВЛК-14С «Сумрак» имеет сочетание мощных патронов кружного калибра, высокую точность и способность вести огонь на сверхдальние расстояния.

По весу винтовка сопоставима с российской армейской крупнокалиберной винтовкой АСВК, созданной в 2004 году.

Кроме сложности использования дальнобойной винтовки СВЛК-14С «Сумрак» на той или иной местности, которая не подходит для сверхдлинных расстояний, проблема у снайперов возникает и с боеприпасами.

Патроны к этой винтовки достаточно дорогие, а достать их в условиях боевых действий трудно, поэтому «Сумрак» редко применяется ВС РФ.

Несколько лет назад британское издание Daily Mail назвала СВЛК-14С «Сумрак» самой дальнобойной винтовкой в мире и претендующей на звание «самой смертоносной».

В 2017 году именно эта винтовка установила мировой рекорд — цель была поражена на расстоянии в 4 210 метров. Этот рекорд не побит и по сей день.