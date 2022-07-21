Володин: Байден хочет продолжения военных действий в Украине для удержания власти

Спикер Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин заявил, что Украина играет важную роль для президента США Джо Байдена на промежуточных выборах в Конгресс.

Володин отметил, что для Байдена крайне важно продолжение военных действий в Украине, так как без них он не удержит власть, о чем говорят низкие рейтинги американского президента. При этом, именно Байден стал «идеологом войны до последнего украинца и приложил все усилия, чтобы не допустить мирного урегулирования».

Байдену хочет сохранить большинство мест в Конгрессе за своими сторонниками, чтобы конфликт в Украине продолжался как можно дольше — это необходимо американскому президенту для удержания власти. В противном случае, по мнению Володина, Байдену могут объявить импичмент.

В тоже время под давлением США и их союзников, Украина теряет суверенитет и находится на грани самораспада. Володин напомнил, что именно США привели страну к такому состоянию, а Байден лично «поддерживал государственный переворот в Киеве».

Володин добавил, что сегодня, «цепляясь за свою власть, Байден ввергает весь мир в вооружённый конфликт и глобальный экономический кризис». Он также отметил, что инфляция в США побила 40-летний рекорд, а рост цен в Евросоюзе — максимальный за всю историю наблюдений.