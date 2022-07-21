Eni: «Газпром» увеличил прокачку газа в Италию до 36 миллионов кубометров

Российская государственная корпорация «Газпром» приняла решение увеличить поставки газа в Италию с 21 миллиона до 36 миллионов кубометров после возобновления работы «Северного потока».

Итальянская нефтегазовая компания Eni сообщила, что ежедневные поставки российского газа на данный момент еще составляют 21 миллиона кубометров, однако с завтрашнего дня будут составлять 36 миллионов кубометров. В случае существенных изменений Eni обещает предоставить информацию потребителям.

Ранее информационное агентство Reuters сообщило, что прокачка российского газа по «Северному потоку» восстановлена с 20 июля 2022 года. Напомним, ее приостанавливали ввиду плановой работы, которая началась 11 июля 2022 года.

Российский газовый оператор испытывал трудности с прокачкой необходимого для Европы объема из-за застрявшей из-за санкций турбины в Канаде. Однако проблема была решена путем переговоров с лидерами стран ЕС, которые согласились сделать исключение и вернуть турбину в Россию.

При этом «Газпром» до сих пор прокачивает газ на мощности, которая значительно меньше максимальной (в 160 миллионов кубометров в сутки). Работающий в ФРГ газотранспортный оператор OPAL предполагает, что российский газопровод и в дальнейшем будут работать максимум на 40% от возможной мощности.