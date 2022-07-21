Премьер-министр Италии Марио Драги подал в отставку

Президент Италии Серджо Маттарелле поручил премьер-министру Марио Драги выполнять текущие правительственные задачи пока не пройдут новые правительственные назначения.

Сегодня, 21 июля 2022 года, премьер-министр Италии Марио Драги передал президенту страны Серджо Матаррелле прошение об отставке, которое «было принято к сведению». В заявлении президента Италии говориться, что правительству поручено выполнять текущие обязанности.

Серджо Матаррелле заслушал ситуацию, которая сложилась после голосования в Сенате Италии и получил прошение об отставке своего правительства. Сообщается, что президент «принял это к сведению», однако получил правительство выполнять текущие обязанности.

Ранее Марио Драги сообщал, что намерен проинформировать главу страны о своих намерениях уйти с поста. К 12 часам его снова ожидают в палате депутатов, где он выступит с небольшим заявлением. Правительство и премьер-министр пока сохраняют за собой полные полномочия.

До формирования нового правительства на основании результатов парламентских выборов, президент Италии распустит парламент и объявит дату голосования. В связи с прошением премьер-министра Марио Драги об отставке, выборы состоятся досрочно.