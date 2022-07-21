Брежнева и Меладзе расстанутся из-за экс-вокалистки "ВИА Гра"

Эрика Герцег может стать причиной развода Веры Брежневой и Константина Меладзе. В своё время Вера увела нынешнего супруга из семьи.

В отношениях известной исполнительницы Веры Брежневой и продюсера Константина Меладзе наступили нелучшие времена. Перемены не сулят ничего хорошего, особенно для певицы.

Брежнева удаляет совместные фото с мужем, а в сети активно обсуждают перспективы развития отношений семейной пары. Причиной появления информации о предстоящем разводе знаменитостей стала бывшая вокалистка "ВИА Гра" Эрика Герцег.

Звезда "Playboy" опровергает отношения с продюсером, но окружающие всегда наблюдали сцену, как только Эрика начинала выступать, Константин не мог сдержать улыбки.

Я всю жизнь мечтала встретить свою любовь - умного, доброго, прекрасного мужчину. Это желание я загадала два года назад на Новый год, и оно тут же сбылось!

Так Эрика опровергала наличие романа между ней и Константином.

Блогер Любовь Терлецкая в рамках своего Ютуб-шоу предположила, что у продюсера вполне может быть роман с исполнительницей. Герцег выглядит отлично.

В своё время Брежнева увела Меладзе из семьи. Пришло время платить по счетам.

Напомним, что Меладзе забрал из Киева свою бывшую супругу Яну Сумм и троих общих детей - дочек Алису, Лию и сына Валерия. В настоящее время все вместе с Брежневой и ее младшей дочкой Сарой живут в квартире музыкального продюсера в городе Форте-деи-Марми, который расположен на итальянском курорте.