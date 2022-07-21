Актер Сергей Проханов экстренно госпитализирован в Москве
Сегодня, 21 июля 2022 года, в российской столице экстренно госпитализировали известного актера, основателя «Театра Луны» Сергея Проханова — у него диагностировано желудочное кровотечение.
На данный момент Сергей Проханов находится под наблюдением докторов в одной из московских больниц. Отмечается, что его жизни и здоровью ничего не угрожает, однако состояние и диагноз вызывают опасения у медиков.
Проханов впервые появился на телеэкранах в 1970 году в фильме «Семья как семья». Через четыре года он закончил Щукинское театральное училище и поступил на службу в труппу Театра имени Моссовета. В 1986 году Сергей Проханов получил звание заслуженного артиста РСФСР.
В конце 1990-х годов Сергей Проханов открыл «Театр Луны», который был расположен по соседству с Театром имени Моссовета — в одном из подвалов на Патриарших прудах. Через некоторое время труппа переехала в самое сердце Москвы.
Ранее сообщалось об экстренной госпитализации другого актера и театрального режиссера, народного артиста РСФСР Александра Ширвиндта. У него диагностировали нестабильную стенокардию без повреждения сердечной мышцы.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Найденные в Африке останки морского беспозвоночного назвали в честь Зеленского
Отъезд Малахова из России негативно повлиял на рейтинги его передач
Постпреды Евросоюза утвердили седьмой пакет санкций против России
Генерал-майор ФСБ в отставке Евгений Лобачев покончил с собой
Сирия объявила о разрыве дипломатических отношений с Украиной