Актер Сергей Проханов экстренно госпитализирован в Москве

Сегодня, 21 июля 2022 года, в российской столице экстренно госпитализировали известного актера, основателя «Театра Луны» Сергея Проханова — у него диагностировано желудочное кровотечение.

На данный момент Сергей Проханов находится под наблюдением докторов в одной из московских больниц. Отмечается, что его жизни и здоровью ничего не угрожает, однако состояние и диагноз вызывают опасения у медиков.

Проханов впервые появился на телеэкранах в 1970 году в фильме «Семья как семья». Через четыре года он закончил Щукинское театральное училище и поступил на службу в труппу Театра имени Моссовета. В 1986 году Сергей Проханов получил звание заслуженного артиста РСФСР.

В конце 1990-х годов Сергей Проханов открыл «Театр Луны», который был расположен по соседству с Театром имени Моссовета — в одном из подвалов на Патриарших прудах. Через некоторое время труппа переехала в самое сердце Москвы.

Ранее сообщалось об экстренной госпитализации другого актера и театрального режиссера, народного артиста РСФСР Александра Ширвиндта. У него диагностировали нестабильную стенокардию без повреждения сердечной мышцы.