Чтобы пионы на участке цвели и пахли: простые рецепты удобрений

Удобрения требуются не только огородным культурам, но и пионам, чтобы они выросли крупными, красивыми и радовали глаз.

Кусты цветущих пионов способны стать великолепным украшением любого дачного или приусадебного участка. Но об этом придется позаботиться, в частности, обеспечив кустарники достойным питанием.

Чтобы пионы были здоровы, и красиво цвели подкармливать их рекомендуется четыре раза в год. И речь идет о взрослых растениях.

В первый раз подкормку следует вносить ранней весной, практически сразу после того, как земля освободится от снежных покровов.

Но, кроме этого, здесь очень важно не пропустить момент, когда на кустах начнут образовываться молодые побеги. По достижении ими длины в пять-восемь сантиметров, необходимо внести комплексное удобрение.

Без преувеличения можно сказать, что эта подкормка является самой важной за весь год, поскольку от ее качества будет зависеть дальнейшее формирование корневой системы, почек и впоследствии бутонов.

Подкормка осуществляется таким образом. По диаметральной линии кустика нужно вырыть канавку глубиной не более десяти-пятнадцати сантиметров, в которую следует поместить сто граммов Нитрофоски, а потом слой перепревшего навоза. После этого канавка заделывается сверху грунтом и поливается водой в случае, если почва недостаточно увлажнена.

<Когда на кусте начнут образовываться бутоны, это означает, что пришла пора еще раз подкормить ваши пионы. На этот раз удобрение будет жидким. Основой вновь служит коровий навоз с добавлением двадцати граммов калийного удобрения либо сорока граммов Суперфосфата. Смесь необходимо тщательно полить, а затем полить ею пионы.

Следующая подкормка идет в августе. В этот период в почву вносятся фосфорно-калийные удобрения. Также конец лета-начало осени оптимальный период для того, чтобы провести пересадку либо деление кустарника.

Это общие правила удобрения взрослых пионов. Если же речь идет о молодых одно-двухлетних побегах, то подкармливать их следует немного иначе.

Первая подкормка жидкая, и делится на два этапа с интервалом в две недели. Для приготовления пятьдесят граммов мочевины нужно разбавить в десяти литрах воды.

Во время второго этапа в раствор добавляется дополнительно жидкое комплексное удобрение.

Во время следующей подкормки необходимо акцентировать внимание на фосфорно-калийный концентрат. Она тоже будет внекорневой.

Пионы, если говорить о садовых цветах, относятся к долгожителям, и при должном уходе они могут каждый год давать великолепное цветение, которое не может не радовать владельцев приусадебного участка.