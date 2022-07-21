Пять важнейших ошибок, которых следует избегать при мульчировании почвы травой

Использование травяного состава при мульчировании грунта имеет свою специфику, о которой следует знать, чтобы добиться оптимального результата.

Мульчирование относится к основополагающим агротехническим приемам, с помощью которых можно повысить плодородность практически любого целевого грунта, а также увеличить количество влаги в почве.

Скошенная трава является наиболее экономичным, доступным и достаточно полезным способом мульчирования. При этом можно использовать как свежескошенную мульчу, так и слегка подсушенную. При правильном проведении манипуляции в дальнейшем это поможет уменьшить произрастание значительного количества сорных растений вокруг культурных посадок.

Какие же ошибочные действия чаще всего совершают садоводы и огородники при мульчировании почвы травяными составами?

Перед тем как принимать решение о мульчировании травой, следует убедиться, что участок, с которого была скошена трава, ранее не обрабатывался гербицидными составами. В противном случае велик риск нанесение вреда почве и будущим посадкам.

Также большое значение имеет период покоса. Если сорные травы были скошены в период их цветения либо позднее, мульчировать ими участок нельзя, поскольку в этом случае очень велик риск банального рассевания и увеличения количества сорняков в будущем, что, конечно, нежелательно.

Помимо этого мульчирование скошенной травой может при неблагоприятных обстоятельствах привести к дальнейшему распространению, и появлению мучнистой росы на посаженных впоследствии культурах.

Подобная опасность подстерегает огородников и в отношении насекомых-вредителей. Вместе с растительной мульчей можно принести в почву и личинок тли, трипсов, клещей или цикад, что также является нежелательным.

Исходя из вышеописанного, может показаться, что мульчирование травой не слишком удачная идея. Однако это не так, если должным образом подготовить состав для мульчирования. Чтобы это сделать, достаточно пролить мульчу препаратами, в основе которых лежит сенная палочка и триходерма. Среди таких составов популярны Бактофит, Фитоспорин, Алирин, Бактоген. А к триходермическим составам относят Споробактерин, Фунгилекс, Триходермин, Глиокладин и пр.

Преимущество триходермы в том, что она стимулирует процессы распада и минерализации мульчи, тем самым насыщая грунт столь необходимым ему азотом. С другой стороны важно не переусердствовать, чтобы не занитратить грунт.

Чтобы этого не происходило, мульчировать участок рекомендуется в самом начале вегетационного периода культурных посадок, когда большинству растений азот действительно необходим.