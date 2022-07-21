Какой прием самый эффективный для рассады томатов перед посадкой в грунт, чтобы помидоры росли и активно плодоносили?

Даже отличного качества рассада нуждается во внимании перед пересадкой, ведь это всегда стрессовая процедура для растения.

Многие огородники раз за разом сталкиваются с ситуацией, в которой великолепная сочная томатная рассада, которая являла собой образец здоровья, находясь в емкости на подоконнике, после пересадки вдруг начинает слабеть, желтеть, а иногда и гибнуть.

Если вы знакомы с такой проблемой, то наш материал будет вам отличным подспорьем. Действительно, томатная рассада очень чувствительна к пересадке, и просто иногда не переживает стресса от новых условий в незнакомом грунте. Поэтому перед тем, как переносить ее на грядку, необходимо произвести соответствующую подготовку, которая ослабит стресс при пересадке, и позволит растению безболезненно прижиться.

Для этой цели существуют специализированные препараты. Весьма неплохо зарекомендовал себя Эпин. Его необходимо развести в воде согласно инструкции, и обработать томатную рассаду методом опрыскивания не позднее, чем за два-три дня до момента высадки рассады в открытый грунт либо в теплицу.

Но перед пересадкой необходимо подготовить не только рассаду, но и, собственно почву. В первую очередь речь идет о ее обеззараживании. В открытом грунте много патогенных микроорганизмов, способных навредить нежной рассаде. Чтобы этого не произошло следует в лунки при пересадке томатов добавить небольшое количество древесной золы и тщательно смешать ее непосредственно с почвой.

Насытить почву полезной микрофлорой это еще один способ помочь своим посадкам справиться с адаптацией на новом месте. Можно применить такие микробиологические составы как Микориза и препараты на основе почвенного гриба триходермы. Микориза способствует укоренению томатов и качественно улучшает усвоение ими нужных веществ, а триходерма выступает в качестве дезинфицирующего средства.

Готовить растворы необходимо по инструкции на упаковке, но при этом разводить их лучше в сахарном растворе из расчета сто граммов сахара на десять литров воды температурой от тридцати пяти до сорока градусов. Раствор выдерживается полчаса, после чего им можно полить рассаду из расчета сто граммов на один кустик в прикорневую зону.

При использовании этого простого приема рассада максимально комфортно переживает пересадку, и укрепляется буквально за пару дней. А уже через неделю после пересадки можно будет смело начинать подкормку удобрениями, которые соответствуют периоду развития растения.

Эти рекомендации будут полезны не только тем, кто выращивает помидоры. Такие же манипуляции по укреплению рассады после пересадки будут полезны и для перцев, баклажанов и других культур, которые не сеются сразу в открытый грунт.