Что предпринять, чтобы на капусту не нападали слизни, а кочаны были крупными и хрустящими

Чтобы кочаны капусты росли большими, не вяли не стали мишенью для насекомых-вредителей их необходимо правильно высадить, и правильно ухаживать.

Капуста относится к наиболее популярным культурам на наших огородах. Да, вот только вырастить достойный урожай получается далеко не у каждого. И у этого есть свои объективные причины.

Наилучший урожай капуста дает, если посадить ее на плодородную почву. Поэтому перед посадкой грунт нередко нуждается в подготовке. Так, капуста едва ли даст хороший урожай, если почва будет слишком кислой или щелочной. Для нее нужен нейтральный баланс.

Уменьшить кислотность можно известкованием. Используется как непосредственно известь, так и доломитовая мука и древесная зола под перекопку. На квадратный метр почвы нужно вносить двести-пятьсот граммов этого удобрения.

Позитивно повлияет на рост капусты и внесение огранических удобрений. Они тоже идут под перекопку. На тот же квадратный метр вносится десять литров компоста или навоза.

Полезной для капусты будет и минерализация. Сорок-шестьдесят граммов на квадратный метр нитроаммофоски будет вполне достаточно, чтобы насытить почву необходимыми микроэлементами.

Урожай капусты помимо прочего будет зависеть и от того, какие культуры выращивались на этом участке в прошлом году. Среди благоприятных стоит назвать картофель, гречиху, огурцы, чеснок и лук. А вот ежели вы ранее высаживали на грядке редьку, крестоцветные культуры, репу, редис, это может неблагоприятно сказаться на посадках капусты, поскольку ею заинтересуются те же вредители, что и культурами-предшественниками.

Не стоит сажать капусту на участке, на котором вы в прошлом году также выращивали капусту. Повторная посадка на том же месте рекомендуется не ранее чем через три-пять лет после последнего урожая капусты.

Капусту лучше всего высаживать на грядках шириной полтора-два метра, где можно создать достаточно пространства между кочанами. Это особенно актуально для поздних сортов, которые склонны к разрастанию. Им нужно пространство не менее полуметра. А вот ранние сорта, а также брокколи и цветная капуста нуждаются в меньшем количестве места. Между ними можно соблюдать расстояние в сорок сантиметров.

Перед посадкой рассады в глубокие лунки нужно поместить горсть золы, перемешать пролить лунку одним литром воды, высадить капусту и обязательно ее полить одним литром раствора триходермы (столовая ложка на десять литров воды).

Поскольку капуста нуждается во влаге и не терпит жары ее можно прикрыть спанбондом белого цвета. Чтобы защитить капусту от слизней, рекомендуется мульчировать ее крапивой, которую эти вредители очень не любят.