Прекрасная фацелия, которая излечит землю и будет радовать вас своим великолепным цветением

Фацелия является великолепным сидератом, а еще хороша как медонос и просто украшение для вашего участка.

Фацелия относится к тем полезным растениям, которые просто необходимо иметь на приусадебном участке. Она благоприятна для почвы, в период цветения без преувеличения украшает участок, помогает избавиться сорняков, и привлекает насекомых, которые опыляют другие растения.

Фацелия относится к однолетним растениям семейства водолистниковых. Ее часто выращивают как сидерат, а именно разновидность пижмолистной фацелии. Вырастает она высотой до одного метра, имеет разветвленный стебель, который украшают мелкие цветочки синего или фиолетового оттенка. Цветет фацелия около месяца, а зацветает спустя полтора-два месяца после того, как взошли первые ростки.

Главная полезность для почвы от фацелии в том, что она ее рыхлит, увеличивает плодородность и делает легкой, а также способствует обогащению азотом и калием, и снижает кислотно-щелочной баланс на излишне закисленных участках.

Рядом с фацелией едва ли будет буйствовать сорная трава, поскольку эти симпатичные кустики обладают выраженными гербицидными свойствами, и при этом нет нужды прибегать к агрессивной химии.

Помимо этого у фацелии нет общих вредителей и болезней с культурными посадками на огороде. Это делает ее еще более привлекательной как сидерат.

Фацелия устойчива к низким температурам, а потому сеять ее можно, начиная с ранней весны и до поздней осени практически сразу после того, как сойдет снежный покров и почва немного высохнет. В течение сезона сеять фацелию можно несколько раз.

Если вашей целью является заделка фацелии в почву, то заготавливать ее нужно в тот период, когда только начинается ее цветение. Вносить нужно не сразу, а предварительно подсушив, чтобы избежать загнивания или подкисления грунта.

Для средней климатической полосы оптимальным будет делать первый посев фацелии в конце апреля. Но практикуется и озимая посадка. Что же касается последнего посева, то его не нужно вносить в почву в качестве органического удобрения, и соответственно скашивать. Растение можно оставить на зиму прямо на участке.

Фацелия будет сдерживать снег в зимний период, и почва тем самым сильнее станет насыщаться влагой, а стержневые корни фацелии способствуют удержанию в грунте кислорода. Весной остатки прошлогодней фацелии убираются граблями, почва рыхлится, и вполне готова к посадкам.

Семена фацелии мелкие, поэтому двухсотграммового пакетика будет достаточно, чтобы засеять сотку земли. Перед посадкой пакетик можно смешать с пятью литрами песка, что позволит увидеть незасеянные участки и исправить ситуацию.