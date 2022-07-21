Теплая грядка для ваших огурцов, тыквы и кабачков, которая принесет шикарный урожай

От того, каким образом мы сажаем огородные культуры, непосредственно зависит уровень их развития и, конечно, урожайности.

При верной с агротехнической точки зрения посадке огурцов, тыквы и кабачков, об урожае можно не беспокоиться. Он всегда будет насыщенным и богатым. Секрет очень простой, и не требует от огородника значительных затрат. Речь идет о таком приеме, как высадка этих культуры компостные кучи. Но здесь есть свои особенности посадки, о которых следует знать.

С одной стороны кабачки не требуют особого ухода, но далеко не на каждом участке есть возможность их вырастить. А все потому, что почва может оказаться неподходящей, ведь кабачки хорошо себя чувствуют на плодородных жирных участках, а вот в песчаном или глинистом грунте едва ли будут расти. Повредить может и излишняя закисленность, поэтому высадка в компост для кабачков идеальный вариант.

Для кабачков теплая грядка готовится следующим образом. За неделю до посадки компостная куча рыхлится, очищается от растительных остатков. Затем в центре формируется ямка глубиной около сорока сантиметров, в которую закладывается скошенная трава, что возможно сделать, поскольку посадка кабачков осуществляется в середине мая. После этого на слой травы кладется слой компоста, и присыпается обычным грунтом.

Суть в том, что когда слой травы начинает перерабатываться, выделяется тепло, прогревающее почву снизу, и кабачки начинают активно расти. Уровень прогрева может быть достаточно серьезным, вплоть до тридцати-сорока градусов, что немало.

В дальнейшем же, переработавшаяся трава станет дополнительным питательным компонентом для роста и развития кабачков. Если же вам кажется, что тепла недостаточно, то существует и еще один эффективный прием, который поможет решить этот вопрос. Для лучшего сохранения тепла можно использовать также белый спанбонд, и укрывать ими посадки кабачков.

В компост можно высевать кабачки как семенами, так и заранее подготовленную и подрощенную рассаду. Специфика этой культуры позволяет осуществлять посадку удобным способом. Огромное достоинство такого приема в том, что грядку практически не нужно полоть, поливать и удобрять. Питательных веществ в компосте более чем достаточно. В большинстве случаев достаточно бывает всего одной прополки за весь сезон.

На компостных теплых грядках также отлично растут тыквы, арбузы, дыни и даже огурцы. Правда, для последних следует заблаговременно позаботиться об опорах. Это могут быть решетки или дугообразные опоры, которые существенно облегчат уход и впоследствии сбор урожая.