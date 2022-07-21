Договор об экспорте зерна из Украины будет подписан в Стамбуле вечером 22 июля

Диетолог Мелисса Рифкин назвала пищевые привычки, которые тайно повышают уровень сахара в крови

Уровень сахара в крови повышают не только конфеты и сладкая газировка. Существуют некоторые пищевые привычки, которые дают такой же результат, пока люди даже не подозревают об этом.

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