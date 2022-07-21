Договор об экспорте зерна из Украины будет подписан в Стамбуле вечером 22 июля
Администрация Эрдогана сообщает, что завтра в Стамбуле подпишут документ, регламентирующий вывоз зерна из Украины.
Вечером 21 июля пресс-служба канцелярии президента Турции Тайипа Эрдогана уведомляет, что завтра в 16:30 турецкий лидер совместно с генсеком ООН Антониу Гутерришем подпишет договор, регламентирующий вывоз зерна из Украины.
Днём ранее депутат Верховной рады Украины Рустем Умеров заявил, что украинское зерно будут вывозить только из трёх портов, однако позднее число точек пропуска зерна из Украины на экспорт может увеличиться.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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