Минобороны РФ: Украинские военные переоделись в российскую форму и грабили мирных жителей
Министерство обороны России сообщило о подготовке к провокации со стороны ВСУ.
Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что украинские военнослужащие готовят очередную провокацию.
По заявлению Минобороны, солдаты Вооруженных сил Украины переоделись в российскую форму с георгиевскими ленточками.
В сообщении сказано, что украинские солдаты под видом россиян грабили мирные дома и издевались над гражданскими.
"По данным ведомства, военнослужащие ВСУ «демонстративно грабили частные дома и применяли физическое насилие к мирным жителям». Происходящее фотографировали и снимали на видео «специалисты информационно-психологических операций ВСУ", - пишет РБК.
Опубликовано: Николай Скира
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