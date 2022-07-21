Минобороны РФ: Украинские военные переоделись в российскую форму и грабили мирных жителей

Министерство обороны России сообщило о подготовке к провокации со стороны ВСУ.

Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что украинские военнослужащие готовят очередную провокацию.

По заявлению Минобороны, солдаты Вооруженных сил Украины переоделись в российскую форму с георгиевскими ленточками.

В сообщении сказано, что украинские солдаты под видом россиян грабили мирные дома и издевались над гражданскими.

"По данным ведомства, военнослужащие ВСУ «демонстративно грабили частные дома и применяли физическое насилие к мирным жителям». Происходящее фотографировали и снимали на видео «специалисты информационно-психологических операций ВСУ", - пишет РБК.