Табачная фирма Philip Morris International объявила об уходе из России

Пресс-служба компании Philip Morris International сообщила, что администрация фирмы приняла решение о полном уходе с российского рынка.

22 июля исполнительный директор американской табачной компании Philip Morris International Яцек Ольчак сообщил, что его фирма намеревается полностью уйти со всех российских рынков к концу текущего года.

Фирма Philip Morris International известна по выпуску таких сигарет как Marlboro, Bond, Parliament, L&M, Chesterfield, Philip Morris, стикам к системам нагревания табака NEXT и прочим.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

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