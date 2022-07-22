Табачная фирма Philip Morris International объявила об уходе из России

Пресс-служба компании Philip Morris International сообщила, что администрация фирмы приняла решение о полном уходе с российского рынка.

22 июля исполнительный директор американской табачной компании Philip Morris International Яцек Ольчак сообщил, что его фирма намеревается полностью уйти со всех российских рынков к концу текущего года.

Фирма Philip Morris International известна по выпуску таких сигарет как Marlboro, Bond, Parliament, L&M, Chesterfield, Philip Morris, стикам к системам нагревания табака NEXT и прочим.