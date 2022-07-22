Минобороны Японии: Токио беспокоит военное сотрудничество России и Китая
В Минобороны Японии подготовили доклад, в котором рассказали об озабоченностях сотрудничества армий Китая и России.
Министерство обороны Японии уведомляет, что руководство Китая поставило своей целью создания самой сильной армии в мире, опираясь на ядерное оружие, искусственный интеллект и ракетные войска. Также Китай продолжает развивать свои флот и авиацию, надеясь создать войска мирового класса к середине нынешнего века.
Кроме того, в Минобороны Японии признались, что Токио беспокоится из-за участившихся военных учений Китая с Россией, поскольку данная тенденция может перерасти в полноценный российско-китайский военный союз.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Спецслужбы РФ раскрыли диверсионную группу СБУ в Херсонской области
Худяков: Пугачёва и Галкин навсегда уезжают в США, продавая дома в России
Байден признался, что заболел раком из-за климата в США
Минобороны Японии: Токио беспокоит военное сотрудничество России и Китая
Постпреды Евросоюза утвердили седьмой пакет санкций против России