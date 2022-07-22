Минобороны Японии: Токио беспокоит военное сотрудничество России и Китая

В Минобороны Японии подготовили доклад, в котором рассказали об озабоченностях сотрудничества армий Китая и России.

Министерство обороны Японии уведомляет, что руководство Китая поставило своей целью создания самой сильной армии в мире, опираясь на ядерное оружие, искусственный интеллект и ракетные войска. Также Китай продолжает развивать свои флот и авиацию, надеясь создать войска мирового класса к середине нынешнего века.

Кроме того, в Минобороны Японии признались, что Токио беспокоится из-за участившихся военных учений Китая с Россией, поскольку данная тенденция может перерасти в полноценный российско-китайский военный союз.