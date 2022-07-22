Минобороны Беларуси сообщило о гибели солдата-срочника на учениях
Министерство обороны Беларуси заявило о гибели солдата срочной службы во время боевой подготовки.
По сообщению белорусского оборонного ведомства, происшествие случилось в 11-й отдельной гвардейской механизированной бригаде.
По сообщению источника, в ходе боевой подготовки военнослужащий срочной службы получил несовместимое с жизнью огнестрельное ранение.
"В ходе выполнения мероприятий боевой подготовки военнослужащий срочной службы одного из подразделений 11-й отдельной гвардейской механизированной бригады получил огнестрельное ранение, которое оказалось несовместимым с жизнью", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в данный момент проводятся оперативные мероприятия по установлению всех аспектов случившегося.
Опубликовано: Николай Скира
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