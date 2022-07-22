Дмитрий Крутой назначен новым послом Беларуси в России

Критик Рудченко уверен, что Киркоров и Манижа изменят позицию после запрета ЛГБТ

Музыкальный критик Павел Рудченко уверен, что исполнители Филипп Киркоров и Манижа, выступающие за сексуальные меньшинства, изменят своё мнение, как только будет принят закон о запрете ЛГБТ.

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