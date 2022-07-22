Дмитрий Крутой назначен новым послом Беларуси в России
Новым послом Беларуси в Российской Федерации будет являться Дмитрий Крутой.
Дмитрий Крутой получил назначение на должность посла Республики Беларусь в Российской Федерации, сообщает информационное агентство БелТА.
"Новым послом Беларуси в России станет Дмитрий Крутой", - сообщает информационное агентство БелТА.
Ранее Крутой занимал должность главы Министерства экономики Республики Беларусь.
Также он находился на посту заместителя главы администрации белорусского президента.
Опубликовано: Николай Скира
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