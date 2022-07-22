В Украине предложили конфисковать остаток российского газа при транзите

Экс-спикер Верховной Рады, депутат Дмитрий Разумков отметил, что в украинских хранилищах на данный момент находится около 11 миллиардов кубометров газа, но сколько будет закачено осенью — пока неясно.

Дмитрий Разумков считает, что Украина должна законно конфисковать и закачать в своих хранилища остаток российского газа, который проходит транзитом по газотранспортной системе на территории страны. Тем не менее, для начала необходимо выполнить обязательства перед международными партнерами.

Депутат отметил, что после выполнения обязательств по поставкам, в газотранспортной системе останется какая-то часть газа, которые можно конфисковать и закачать в украинские хранилища. По его мнению, выходит парадоксальная ситуация — ежедневно Украина прокачивает миллионы кубометров российского газа и не обеспечивает собственные потребности.

Ранее Дмитрий Разумков лишился поста спикера Верховной Рады по решению президентской фракции «Слуга народа», однако остался на посту депутата. Он являлся спикером законодательного органа с 29 августа 2019 года.

Более того, с мая по декабрь 2019 года Дмитрий Разумков занимал должность главы президентской партии «Слуга народа», поэтому прошел в Верховную Раду под первым номером избирательного списка. После отставки он создан межфракционное объединение «Разумная политика», рейтинг которого непрерывно растет.