Путин и Лукашенко провели телефонный разговор

Сегодня, 22 июля 2022 года, президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул Первого».

Главной темой президентов стала усиление двустороннего сотрудничество. Дорожные карты по интеграции Союзного государства были согласованы еще в прошлом году и подтверждены в начале этого года. Одна из дорожных карт должна полностью отменить роуминг между странами в ближайшее время.

Кроме того, Путин и Лукашенко обсудили ряд экономических вопросов, а также комплексную работу по усилению поддержки. Напомним, ранее президент России призвал выделить 1,5 миллиарда долларов Беларуси на реализацию проектов по импортозамещению.

Разговор также касался переговоров российского лидера в Тегеране по трехстороннему сотрудничеству между Ираном, Россией и Турцией. Сообщалось, что стороны договорились о развитии промышленного сектора и других отраслей экономики.

Напомним, после визита Владимира Путина ряд европейских СМИ назвали его поездку «победой над Байденом», так как американский лидер не смог договориться при своем визите в Саудовскую Аравию буквально ни о чем.