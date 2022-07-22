Die Welt: Германия и Запад заблуждаются насчет России
Авторитетная немецкая газета Die Welt сообщила, что Германия и коллективный Запад не могут избавиться от ряда заблуждений насчет Российской Федерации.
Обозреватель Die Welt Жак Шустер назвал три главных заблуждения Запада о России. Так, по его словам, западные страны испытывают острое убеждение в возможности изолировать Россию от остального мира. При этом, даже отдельные страны с сильной экономикой не могут отказаться от российского сырья.
Он также указал на санкционное давление — страны Запада по-прежнему считают их эффективными, как и сильной армию Украины. На деле, как минимум, санкции бьют бумерангом по Германии и другим странам ЕС, а как максимум, нарушают всю экономическую составляющую, выработанную годами.
Жак Шустер отдельно поделился мнением об армии. Он считает, что как бы ВСУ не старались, они не смогут сломить превосходящую в десять раз российскую армию, пусть и частично без современного вооружения. При этом Запад сам же затягивает поставки вооружения, то есть фактически это понимает.
Обозреватель заключил, что президент России Владимир Путин не оказался изолирован от других мировых лидеров и глобального сообщества, а западные санкции не останавливают его намерения и не рушат планы.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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