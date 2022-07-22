Минобороны Японии: Токио допускает десантную операцию Китая в Тайване
Японское оборонное ведомство сообщило, что Токио рассматривают возможность проведения десантной операции Китая на территории Тайваня. Возможность операции оценивается «чрезвычайно высоко».
В ответ на публикацию документа Министерством обороны Японии, Китай выразил недовольство. По мнению представителей китайской стороны, в документе очерняется оборонная политика КНР, а также «раздувается так называемая китайская угроза».
При этом Япония действительно оценивает риск проведения китайской операции в Тайване высоко. В Токио считают, что Пекин готов начать десантную операцию в любой момент. При этом будут применятся средства радиоэлектронной борьбы, а также кибератаки.
В Минобороны Японии также указывают на то, что ежегодно баланс сил в регионе смещается в пользу Китая, поэтому реальность проведения десантной операции в Тайване растет пропорционально.
В июне глава Минобороны КНР Китая Вэй Фэнхэ в ходе встречи с главой Пентагона Ллойдом Остином заявил, что Пекин будет готов начать военные действия на территории Тайваня, если «кто-то предпримет попытку его отделить от Китая».
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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