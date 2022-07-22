МИД Приднестровья заявил о намерении страны войти в состав России

Министерство иностранных дел непризнанного Приднестровья объявило о намерении страны войти в состав РФ.

Приднестровье намерено официально отделиться от Молдовы войти в состав Российской Федерации, об этом стало известно сегодня, 22 июля.

С таком заявлением выступило Министерство иностранных дел непризнанной республики. В сообщении сказано, что при этом приоритетом является независимость государства.

"Вектор Приднестровья на протяжении всех лет существования республики остается неизменным, что отражено в итогах референдума 17 сентября 2006 года, где четко обозначено: независимость с последующим свободным присоединением к Российской Федерации. Независимость страны — безусловный приоритет", - говорится в сообщении.

При этом о возможных сроках присоединения на данный момент ничего не сообщается.