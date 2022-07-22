МИД Приднестровья заявил о намерении страны войти в состав России
Министерство иностранных дел непризнанного Приднестровья объявило о намерении страны войти в состав РФ.
Приднестровье намерено официально отделиться от Молдовы войти в состав Российской Федерации, об этом стало известно сегодня, 22 июля.
С таком заявлением выступило Министерство иностранных дел непризнанной республики. В сообщении сказано, что при этом приоритетом является независимость государства.
"Вектор Приднестровья на протяжении всех лет существования республики остается неизменным, что отражено в итогах референдума 17 сентября 2006 года, где четко обозначено: независимость с последующим свободным присоединением к Российской Федерации. Независимость страны — безусловный приоритет", - говорится в сообщении.
При этом о возможных сроках присоединения на данный момент ничего не сообщается.
Опубликовано: Николай Скира
-
Собчак пожаловалась, что Владимир Соловьёв мешал её карьере
Ксения Собчак вспомнила как ведущий Владимир Соловьёв мешал ей строить карьеру ещё во времена, когда та только устраивалась на радио "Серебряный дождь". Тот бегал к начальству, требуя уволить Ксению, будучи с ней не знаком лично.Подробнее...
-
-
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Спецслужбы РФ раскрыли диверсионную группу СБУ в Херсонской области
В Испании и Португалии от жары погибло более 1900 человек
Байден признался, что заболел раком из-за климата в США
Россия внесла в список недружественных стран Грецию, Данию, Словению, Словакию и Хорватию
Постпреды Евросоюза утвердили седьмой пакет санкций против России