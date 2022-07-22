Россия внесла в список недружественных стран Грецию, Данию, Словению, Словакию и Хорватию
Пресс-служба кабинета министров Российской Федерации сообщила, что в список недружественный стран включены Греция, Дания, Словения, Словакия и Хорватия.
Теперь эти страны не смогут нанимать сотрудников дипломатической миссии на территории Российской Федерации. В сообщении кабинета министров уточняется, что список недружественных стран «актуализирован в связи совершающимися недружественными действиями, направленными против дипломатических и консульских представительств РФ за границей».
Распоряжение кабинета министров РФ принято в связи с указом президента страны Владимира Путина от 23 апреля 2021 года за номером 243 «О применении мер воздействия (противодействия) на недружественные действия иностранных государств».
Указ предполагает ограничение таких стран возможности нанимать в консульства, посольства и представительства государственных органов работников из числа лиц, которые находятся на территории Российской Федерации.
В мае 2021 года одни из первых ограничений были применены к дипломатическим миссиям Чехии и США. Утвержденный список недружественных государств не окончательный и направлен против тех стран, которые действуют против интересов представительств России за границей.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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