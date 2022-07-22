Прокуратура Киева раскрыла дело о пропаже гуманитарной помощи на 200 тысяч долларов
Прокуратура Киева сообщила, что раскрыла дело о пропаже партии гуманитарной помощи на сумму более 200 тысяч долларов. Она предназначалась для Нацгвардии Украины.
По сообщению надзорного ведомства, преступники сбыли грузы гуманитарной помощи, которая в основном представляла из себя военную амуницию, на сумму более 200 тысяч долларов.
В Киевской городской прокуратуре сообщили, что задержаны двое подозреваемый. Один из них руководитель сыти предприятий по продаже товаров военного назначения (амуниции), второй — основатель этого предприятия.
По данным следствия, они обратились в одну из воинских частей Национальной гвардии Украины, чтобы получить сертификат конечного потребителя. Таким образом руководитель и основатель предприятия получили документы для ввоза в страну военной амуниции.
При этом амуниция так и не доехала до места назначения, а военные Нацгвардии Украины ее не получили. Следственные органы возбудили уголовное дело, задержанные дают показания.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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Прокуратура Киева раскрыла дело о пропаже гуманитарной помощи на 200 тысяч долларов
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